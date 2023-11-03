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نصرالله: كان واضحاً من الساعات الأولى لمعركة "طوفان الأقصى" أن العدو كان ضائعاً وتائهاً
Lebanon 24
03-11-2023
|
09:34
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