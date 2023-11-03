Advertisement

أخبار عاجلة

نصرالله: العدو هو من ارتكب المجازر بحق المستوطنين الإسرائيليين أثناء قيامه بمحاولة استعادة المستوطنات من المقاومين

Lebanon 24
03-11-2023 | 09:35
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
نصرالله: العدو يكرر الخطأ الذي ارتكبه في حرب 2006 حينما وضع أهدافاً عاليةً أجبر على التنازل عنها وما يجري اليوم في فلسطين يكشف غباء وحماقة الإسرائيلي
lebanon 24
03/11/2023 16:02:17 Lebanon 24 Lebanon 24
إذاعة جيش العدو الإسرائيلي: مسيرة تابعة للجيش سقطت في حي الزيتون في غزة أثناء قيامها بمهمة عملياتية
lebanon 24
03/11/2023 16:02:17 Lebanon 24 Lebanon 24
نصرالله: يجب على الحكومات العربية والإسلامية أن تعمل على وقف العدوان على غزة
lebanon 24
03/11/2023 16:02:17 Lebanon 24 Lebanon 24
نصرالله: العدو يتوعّد لبنان وشعبه بينما هو يغرق في رمال غزة
lebanon 24
03/11/2023 16:02:17 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:01 | 2023-11-03
10:00 | 2023-11-03
09:58 | 2023-11-03
09:57 | 2023-11-03
09:57 | 2023-11-03
09:56 | 2023-11-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24