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نصرالله: إسرائيل تطرح أهدافاً عالية لا يمكن تحقيقها في غزة والهدف الإسرائيلي للقضاء على حركة "حماس" غير قابل للتحقيق

Lebanon 24
03-11-2023 | 09:38
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