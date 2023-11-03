نصرالله: العدو يكرر الخطأ الذي ارتكبه في حرب 2006 حينما وضع أهدافاً عاليةً أجبر على التنازل عنها وما يجري اليوم في فلسطين يكشف غباء وحماقة الإسرائيلي

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