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نصرالله: الهدف الأول الذي يجب أن نسعى إليه ليلاً نهاراً هو وقف الحرب في غزة والهدف الثاني هو أن تنتصر "حماس" في هذه الحرب

Lebanon 24
03-11-2023 | 09:52
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