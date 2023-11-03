Advertisement

أخبار عاجلة

نصرالله: الصواريخ والمسيرات اليمنية ستصل إلى إيلات وقواعد إسرائيل

Lebanon 24
03-11-2023 | 09:57
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي: دباباتنا هاجمت منصتين لإطلاق الصواريخ وموقعا عسكريا لحزب الله (العربية)
lebanon 24
03/11/2023 18:19:14 Lebanon 24 Lebanon 24
نصرالله: منذ اليوم الأول لمعركة "طوفان الأقصى" تمّ تهديدنا بالأساطيل الأميركيّة وبالقصف بالطائرات الأميركية في حال قمنا بتنفيذ عمليات ضد المواقع الإسرائيلية
lebanon 24
03/11/2023 18:19:14 Lebanon 24 Lebanon 24
نصرالله: إسرائيل سترتكب أكبر حماقة إذا هاجمت لبنان
lebanon 24
03/11/2023 18:19:14 Lebanon 24 Lebanon 24
نصرالله: العمليات عند الحدود مع لبنان أوجدت حالةً من القلق والترقب والخوف لدى القيادة الإسرائيلية والأميركيين
lebanon 24
03/11/2023 18:19:14 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:16 | 2023-11-03
12:08 | 2023-11-03
12:04 | 2023-11-03
11:46 | 2023-11-03
11:32 | 2023-11-03
11:15 | 2023-11-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24