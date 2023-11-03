نصرالله: منذ اليوم الأول لمعركة "طوفان الأقصى" تمّ تهديدنا بالأساطيل الأميركيّة وبالقصف بالطائرات الأميركية في حال قمنا بتنفيذ عمليات ضد المواقع الإسرائيلية

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