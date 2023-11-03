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إستشهاد 10 أشخاص في قصف إسرائيلي على أبواب مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة (العربية)

Lebanon 24
03-11-2023 | 11:15
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