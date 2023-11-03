Advertisement

أخبار عاجلة

الجميّل: يجب الضغط على إيران لفكفكة الميليشيات التي في كل محطة تشعل النار وتؤدي الى مأساة وتأخذ شعوب المنطقة رهينة

Lebanon 24
03-11-2023 | 12:08
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
قائد الحرس الثوري الإيراني: الولايات المتحدة تشعل نار الحرب في المنطقة وسياستها تهدف للحفاظ على الكيان الصهيوني (الجزيرة)
lebanon 24
03/11/2023 20:28:28 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الإيراني: الجرائم التي ترتكب في غزة وفلسطين سيقابلها انتقام من الشعوب والأمة الإسلامية
lebanon 24
03/11/2023 20:28:28 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإيراني: حلفاؤنا في المنطقة مستقلون ومقتدرون ويعملون وفق مصالح شعوبهم في المنطقة
lebanon 24
03/11/2023 20:28:28 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس حزب "الكتائب" النائب سامي الجميّل بعد لقائه لودريان: عبّرنا عن موقفنا من هذه الأزمة التي تمرّ بها البلاد والرسالة الأساسية هي أننا نعتبر أن المؤسسات والنظام الديمقراطي رهينة السلاح والاستقواء وطالما هذا الواقع موجود فالإستحقاقات مضروبة
lebanon 24
03/11/2023 20:28:28 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:01 | 2023-11-03
13:58 | 2023-11-03
13:53 | 2023-11-03
13:51 | 2023-11-03
13:51 | 2023-11-03
13:49 | 2023-11-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24