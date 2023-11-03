Advertisement

أخبار عاجلة

حماس تحمل واشنطن مسؤولية القصف الإسرائيلي للمستشفيات اليوم

Lebanon 24
03-11-2023 | 12:31
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"حماس": الدول والحكومات الداعمة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 25 يوما تتحمل مسؤولية مجزرة جباليا
lebanon 24
03/11/2023 20:28:53 Lebanon 24 Lebanon 24
حماس: نحمل واشنطن والدول الغربية مسؤولية الانتهاكات الإسرائيلية في غزة
lebanon 24
03/11/2023 20:28:53 Lebanon 24 Lebanon 24
جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي يقول إنه فشل بصد هجوم حماس على إسرائيل وإنه يتحمل مسؤولية هذا الفشل (الحرة)
lebanon 24
03/11/2023 20:28:53 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: حماس تتحمل مسؤولية عدم وجود خدمات وبنية تحتية في غزة
lebanon 24
03/11/2023 20:28:53 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:01 | 2023-11-03
13:58 | 2023-11-03
13:53 | 2023-11-03
13:51 | 2023-11-03
13:51 | 2023-11-03
13:49 | 2023-11-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24