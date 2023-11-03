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تحلق في هذه الاثناء طائرة استطلاع تجسسي نوع ام كا فوق مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وقرى وبلدات حاصبيا والعرقوب وجبل الشيخ وصولا حتى أجواء البقاع الغربي واقليم التفاح

Lebanon 24
03-11-2023 | 12:40
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