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العدو يطلق قذيفتين من دبابة ميركافا على تلة محيبب مقابل بليدا، بعد إستهداف الدبابة الأخرى بصاروخي كورنيت

Lebanon 24
03-11-2023 | 13:30
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