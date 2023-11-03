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قصف مدفعي من العدو الاسرائيلي على منطقة غاصونة والجميلة عند اطراف بلدة بليدا (الجديد)

Lebanon 24
03-11-2023 | 13:39
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