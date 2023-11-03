23
o
بيروت
24
o
طرابلس
26
o
صور
23
o
جبيل
23
o
صيدا
23
o
جونية
18
o
النبطية
17
o
زحلة
17
o
بعلبك
24
o
بشري
23
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
إطلاق قذيفتين إسرائيليتين على محيط بلدة حولا وسط تحليق متواصل لطائرات الاستطلاع
Lebanon 24
03-11-2023
|
13:51
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هدوء حذر على طول الخط من الناقورة حتى عيتا الشعب وسط تحليق متواصل لطائرات الاستطلاع (الوطنية للإعلام)
Lebanon 24
هدوء حذر على طول الخط من الناقورة حتى عيتا الشعب وسط تحليق متواصل لطائرات الاستطلاع (الوطنية للإعلام)
03/11/2023 20:30:56
03/11/2023 20:30:56
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": سقوط قذيفتين إسرائيليتين بالقرب من مركز "اليونيفيل" في بلدة القوزح الجنوبية
Lebanon 24
"لبنان 24": سقوط قذيفتين إسرائيليتين بالقرب من مركز "اليونيفيل" في بلدة القوزح الجنوبية
03/11/2023 20:30:56
03/11/2023 20:30:56
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": غارة اسرائيلية على أطراف بلدة يارون وتحليق لطيران الاستطلاع الاسرائيلي فوق الحدود الجنوبية
Lebanon 24
"لبنان 24": غارة اسرائيلية على أطراف بلدة يارون وتحليق لطيران الاستطلاع الاسرائيلي فوق الحدود الجنوبية
03/11/2023 20:30:56
03/11/2023 20:30:56
Lebanon 24
Lebanon 24
تحليق مكثف لطائرات الإستطلاع الاسرائيلية في أجواء ميس الجبل وحولا ومركبا والعديسة جنوبًا
Lebanon 24
تحليق مكثف لطائرات الإستطلاع الاسرائيلية في أجواء ميس الجبل وحولا ومركبا والعديسة جنوبًا
03/11/2023 20:30:56
03/11/2023 20:30:56
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
وصول حشرة البقّ رسمياً الى لبنان... ما هي المناطق الأكثر عرضة للخطر؟
Lebanon 24
وصول حشرة البقّ رسمياً الى لبنان... ما هي المناطق الأكثر عرضة للخطر؟
00:10 | 2023-11-03
03/11/2023 12:10:46
Lebanon 24
Lebanon 24
نصرالله يعلن اطلاق "مرحلة جديدة"
Lebanon 24
نصرالله يعلن اطلاق "مرحلة جديدة"
04:00 | 2023-11-03
03/11/2023 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما سيجري بعد خطاب نصرالله
Lebanon 24
هذا ما سيجري بعد خطاب نصرالله
07:00 | 2023-11-03
03/11/2023 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نتنياهو يُعلّق على كلمة نصرالله ويُوجّه تهديداً مباشراً... هذا ما قاله
Lebanon 24
نتنياهو يُعلّق على كلمة نصرالله ويُوجّه تهديداً مباشراً... هذا ما قاله
10:13 | 2023-11-03
03/11/2023 10:13:59
Lebanon 24
Lebanon 24
ليلى عبداللطيف تتوقّع "مفاجأة" بإطلالة نصرالله... هذا ما قالته (فيديو)
Lebanon 24
ليلى عبداللطيف تتوقّع "مفاجأة" بإطلالة نصرالله... هذا ما قالته (فيديو)
08:03 | 2023-11-03
03/11/2023 08:03:15
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
14:01 | 2023-11-03
حزب "القوات" لـ"الحدث": قرار نصرالله في إيران وخطابه لم يأت على ذكر لبنان
13:58 | 2023-11-03
رئيس دولة الإمارات ورئيس وزراء الهند يبحثان هاتفيا تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة وتداعياتها على المنطقة إثر استمرار التصعيد العسكري
13:53 | 2023-11-03
صافرات الإنذار تدوي في نتيف هعسرا في غلاف غزة (الجزيرة)
13:51 | 2023-11-03
البيت الأبيض: لا يمكن تصور الدمار المحتمل الذي سيحل بلبنان وشعبه في حال توسع الصراع ويجب تجنب ذلك
13:49 | 2023-11-03
البيت الأبيض: الولايات المتحدة لا تسعى إلى التصعيد وتوسيع الصراع بين إسرائيل وحماس
13:45 | 2023-11-03
7 شهداء بقصف الاحتلال الإسرائيلي منزلين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة
فيديو
تغيير جذري وانقلاب كبير في حياة هذه الأبراج.. إليكم توقعات ماغي فرح لعام 2024 (فيديو)
Lebanon 24
تغيير جذري وانقلاب كبير في حياة هذه الأبراج.. إليكم توقعات ماغي فرح لعام 2024 (فيديو)
05:00 | 2023-10-29
03/11/2023 20:30:56
Lebanon 24
Lebanon 24
يُقيم منذ أشهر في ميامي ويستمتع على شواطئها.. جنود الاحتياط يسألون: أين ابن نتنياهو؟ (فيديو)
Lebanon 24
يُقيم منذ أشهر في ميامي ويستمتع على شواطئها.. جنود الاحتياط يسألون: أين ابن نتنياهو؟ (فيديو)
01:37 | 2023-10-24
03/11/2023 20:30:56
Lebanon 24
Lebanon 24
جيل جديد من حواسب iPad Air اللوحية.. هذا ما تُخطط له شركة آبل (فيديو)
Lebanon 24
جيل جديد من حواسب iPad Air اللوحية.. هذا ما تُخطط له شركة آبل (فيديو)
03:00 | 2023-10-21
03/11/2023 20:30:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24