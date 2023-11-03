Advertisement

أخبار عاجلة

إطلاق قذيفتين إسرائيليتين على محيط بلدة حولا وسط تحليق متواصل لطائرات الاستطلاع

Lebanon 24
03-11-2023 | 13:51
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هدوء حذر على طول الخط من الناقورة حتى عيتا الشعب وسط تحليق متواصل لطائرات الاستطلاع (الوطنية للإعلام)
lebanon 24
03/11/2023 20:30:56 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": سقوط قذيفتين إسرائيليتين بالقرب من مركز "اليونيفيل" في بلدة القوزح الجنوبية
lebanon 24
03/11/2023 20:30:56 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": غارة اسرائيلية على أطراف بلدة يارون وتحليق لطيران الاستطلاع الاسرائيلي فوق الحدود الجنوبية
lebanon 24
03/11/2023 20:30:56 Lebanon 24 Lebanon 24
تحليق مكثف لطائرات الإستطلاع الاسرائيلية في أجواء ميس الجبل وحولا ومركبا والعديسة جنوبًا
lebanon 24
03/11/2023 20:30:56 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:01 | 2023-11-03
13:58 | 2023-11-03
13:53 | 2023-11-03
13:51 | 2023-11-03
13:49 | 2023-11-03
13:45 | 2023-11-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24