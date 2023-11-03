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وزارة الصحة المصرية: دخول 17 فلسطينيا من مصابي غزة من معبر رفح اليوم

Lebanon 24
03-11-2023 | 15:26
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