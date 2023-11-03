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يديعوت أحرونوت: مسؤولون أميركيون يطلبون من تل أبيب توضيحات بشأن قصف مخيم جباليا (العربية)

Lebanon 24
03-11-2023 | 16:17
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