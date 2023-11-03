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وزير خارجية هندوراس: قررنا استدعاء سفيرنا لدى إسرائيل للتشاور نظرا للوضع الإنساني الخطير في غزة

Lebanon 24
03-11-2023 | 18:40
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