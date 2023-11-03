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مسؤول أميركي رفيع: أي جهد لإخراج نحو 200 رهينة من غزة سيتطلب وقفاً كبيراً للأعمال العدائية

Lebanon 24
03-11-2023 | 19:08
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