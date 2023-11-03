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"أ.ف.ب" نقلاً عن وزارة الصحة التابعة لحماس: 20 قتيلاً في قصف مدرسة في شمال غزة

Lebanon 24
03-11-2023 | 19:11
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