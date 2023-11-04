Advertisement

أخبار عاجلة

هيئة المعابر في غزة: 730 من حاملي الجنسيات الأجنبية يستعدون للمغادرة

Lebanon 24
04-11-2023 | 02:27
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
730 من حاملي الجنسيات الأجنبية يستعدون للمغادرة عبر معبر رفح
lebanon 24
04/11/2023 12:40:34 Lebanon 24 Lebanon 24
أكثر من 500 شخص من حاملي الجوازات الأجنبية يفترض خروجهم عبر رفح (العربية)
lebanon 24
04/11/2023 12:40:34 Lebanon 24 Lebanon 24
"التلفزيون العربي" عن هيئة البثّ الإسرائيلية: نتنياهو يدرس الموافقة على طلب أميركي بوقف مؤقت لإطلاق النار في غزة
lebanon 24
04/11/2023 12:40:34 Lebanon 24 Lebanon 24
بايدن: 74 أميركيا من ذوي الجنسيات المزدوجة غادروا قطاع غزة
lebanon 24
04/11/2023 12:40:34 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:28 | 2023-11-04
06:26 | 2023-11-04
06:10 | 2023-11-04
05:49 | 2023-11-04
05:37 | 2023-11-04
05:32 | 2023-11-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24