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إعلام فلسطيني: خروج مستشفى الوفاء عن الخدمة بسبب قصف إسرائيلي طال المولد الكهربائي

Lebanon 24
04-11-2023 | 02:43
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