رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن: الأولويّة لوقف إطلاق النار في غزة ووقف العدوان الاسرائيليّ على جنوب لبنان وسياسة الأرض المحروقة

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