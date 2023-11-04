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المرصد السوري: انفجار عنيف في منطقة القاعدة الأميركية بالشدادي بريف الحسكة الجنوبي

Lebanon 24
04-11-2023 | 03:15
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