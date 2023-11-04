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بلينكن لميقاتي: نبذل جُهداً لوقف العمليات العسكرية في غزّة لغاياتٍ إنسانيَّة على أن يترافق ذلك مع بدء البحث في معالجة ملف الأسرى

Lebanon 24
04-11-2023 | 03:15
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