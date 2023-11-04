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أخبار عاجلة
الوكالة الفلسطينية: إسرائيل اعتقلت 35 شخصا خلال اقتحامات بالضفة الغربية
Lebanon 24
04-11-2023
|
03:17
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