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مسؤول أممي: المواطن العادي في غزة يعيش على قطعتي خبز يوميا والناس يحتاجون إلى الماء (سكاي نيوز)

Lebanon 24
04-11-2023 | 03:15
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