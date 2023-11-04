Advertisement

أخبار عاجلة

إذاعة الجيش الإسرائيلي: إطلاق قذائف باتجاه رأس الناقورة على الحدود مع لبنان والمدفعية ترد على مصادر النيران

Lebanon 24
04-11-2023 | 04:50
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي: تعرض بعض مواقعنا على الحدود اللبنانية لإطلاق نار وقواتنا ترد على مصادر النيران
lebanon 24
04/11/2023 12:43:14 Lebanon 24 Lebanon 24
"الجزيرة" عن إذاعة الجيش الإسرائيلي: قواتنا تردّ بنيران المدفعية بعد إطلاق قذائف من لبنان على شتولا في الجليل الغربي
lebanon 24
04/11/2023 12:43:14 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: إطلاق نار من أسلحة خفيفة باتجاه موقع عسكري في مسكاف عام بالقطاع الشرقي من الحدود مع لبنان (الجزيرة)
lebanon 24
04/11/2023 12:43:14 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 14 الإسرائيلية: الجيش الإسرائيلي يهاجم مارون الراس في لبنان ردا على إطلاق نار باتجاه إسرائيل
lebanon 24
04/11/2023 12:43:14 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:28 | 2023-11-04
06:26 | 2023-11-04
06:10 | 2023-11-04
05:49 | 2023-11-04
05:37 | 2023-11-04
05:32 | 2023-11-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24