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عبور 50 شاحنة محمّلة بالمساعدات الطبية والإغاثية من معبر رفح (الحدث)

Lebanon 24
04-11-2023 | 04:57
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