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الخارجية الفرنسية: ارتفاع عدد القتلى الفرنسيين بهجوم حماس في 7 تشرين الأول إلى 39

Lebanon 24
04-11-2023 | 05:18
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