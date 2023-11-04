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بدء الاجتماع بين الرّئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي في القاهرة

Lebanon 24
04-11-2023 | 05:49
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