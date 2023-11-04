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ميقاتي بعد لقائه السيسي في القاهرة: نقدّر وقوف مصر الدائم إلى جانب لبنان ودعمها له على الصُّعد كافة

Lebanon 24
04-11-2023 | 06:26
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