ميقاتي بعد لقائه السيسي: إن مصر تحملُ دوماً هموم العالم العربي وتبذلُ جهداً كبيراً لوقف العدوان الإسرائيليّ على غزة ونحن ندعم موقف رئيسها برفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم

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