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الخارجية الأميركية: بلينكن سيزور تركيا خلال رحلته إلى الشرق الأوسط لعقد اجتماعات في أنقرة يوم الاثنين

Lebanon 24
04-11-2023 | 08:22
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