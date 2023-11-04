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الوطنية للإعلام: قرى القطاعين الغربي والاوسط لا تزال تعيش تحت وطأة القصف المعادي
Lebanon 24
04-11-2023
|
08:53
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