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سي إن إن عن مسؤول أميركي: الدعوة لوقف إطلاق النار غير مناسبة ويعتمد ذلك على ضمان الأمن للإسرائيليين

Lebanon 24
04-11-2023 | 08:55
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