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كتائب القسام: دمرنا آليتين صهيونيتين متوغلتين جنوب تل الهوا بقذائف "الياسين 105"

Lebanon 24
04-11-2023 | 09:49
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