Advertisement

أخبار عاجلة

رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري يؤكد على استمرار جهود دولة قطر في الوساطة لإطلاق سراح الأسرى

Lebanon 24
04-11-2023 | 09:56
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري يؤكد خلال لقائه وزير الخارجية الإيراني ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار بغزة (الجزيرة)
lebanon 24
04/11/2023 18:30:21 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة الأنباء القطرية: رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية اتفق مع نظيره المصري على تعزيز تنسيق جهود خفض التصعيد
lebanon 24
04/11/2023 18:30:21 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية القطري يبحث مع بلينكن الوقف الفوري لإطلاق النار وفتح معبر رفح بشكل دائم وملف الأسرى
lebanon 24
04/11/2023 18:30:21 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: بلينكن شكر رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري على عمل حكومته للإفراج عن الرهائن (الجزيرة)
lebanon 24
04/11/2023 18:30:21 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:29 | 2023-11-04
12:27 | 2023-11-04
12:24 | 2023-11-04
12:10 | 2023-11-04
12:09 | 2023-11-04
12:08 | 2023-11-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24