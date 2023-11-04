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أسامة حمدان القيادي في حماس: الاحتلال الإسرائيلي يستهدف المدنيين في غزة للتغطية على فشله في الهجوم

Lebanon 24
04-11-2023 | 10:10
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