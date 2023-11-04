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وزير الخارجية الأردني: مناقشات اجتماع عمان كانت صريحة وعكست مواقف متباينة لكنها أكدت ضرورة وقف الحرب
Lebanon 24
04-11-2023
|
10:59
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