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وزير الخارجية الأميركي: هدفنا إنهاء النزاع في غزة بما يحقق السلام في المنطقة على الرغم من تباين وجهات النظر

Lebanon 24
04-11-2023 | 11:14
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