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بلينكن: وقف إطلاق نار الآن سيتيح لحماس إعادة التموضع وتكرار ما فعلته

Lebanon 24
04-11-2023 | 11:22
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