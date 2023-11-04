Advertisement

أخبار عاجلة

وسائل إعلام اسرائيلية: تم تفعيل منظومة "حيتس" للتصدي لصاروخ بعيد المدى أُطلق من قطاع غزة تجاه ايلات

Lebanon 24
04-11-2023 | 11:56
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وسائل إعلام إسرائيلية: اعتراض صاروخ في أجواء "إيلات" بمنظومة الدفاع الجوي "حيتس"
lebanon 24
04/11/2023 20:59:22 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: اعتراض صاروخ أُطلق على غور الأردن بواسطة منظومة "حيتس"
lebanon 24
04/11/2023 20:59:22 Lebanon 24 Lebanon 24
"الحدث" عن وسائل إعلام إسرائيليّة: مجلس الوزراء الأمني يُقرّر إعادة جميع عمال غزة في إسرائيل والضفة إلى القطاع
lebanon 24
04/11/2023 20:59:22 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية نقلاً عن الناطق باسم "الجيش": إصابة ضابطين وجنديين بإصابات خطرة في المعارك شمال قطاع غزة (الميادين)
lebanon 24
04/11/2023 20:59:22 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:38 | 2023-11-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:19 | 2023-11-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:30 | 2023-11-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:08 | 2023-11-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:20 | 2023-11-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:57 | 2023-11-04
14:55 | 2023-11-04
14:35 | 2023-11-04
14:20 | 2023-11-04
14:12 | 2023-11-04
14:08 | 2023-11-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24