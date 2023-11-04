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وزارة الصحة في غزة: 3900 طفلاً استشهدوا وأُصيب 8067 آخرين منذ بدء العدوان على القطاع

Lebanon 24
04-11-2023 | 12:06
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