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أكسيوس: بعض مساعدي بايدن يرفضون الهجمات على الفلسطينيين بغزة ويصفونها بغير الأخلاقية (العربية)

Lebanon 24
04-11-2023 | 12:09
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