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وول ستريت جورنال عن مسؤولين مطلعين: حتى وإن انتصرت إسرائيل في نهاية المطاف فإن ذلك يتطلب معركة طويلة الأمد (الجزيرة)

Lebanon 24
04-11-2023 | 12:27
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