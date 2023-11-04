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شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة (الجزيرة)
Lebanon 24
04-11-2023
|
12:50
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