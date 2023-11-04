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العربية نقلا عن وكالة أنباء فلسطين: اسشتهاد 9 وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي لمنزل بحي الزيتون في غزة

Lebanon 24
04-11-2023 | 12:51
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