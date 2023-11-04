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أبو عبيدة: وجهنا ضربات بصواريخ موجهة مضادة للدروع في المحور الجنوبي لمدينة غزة

Lebanon 24
04-11-2023 | 13:06
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