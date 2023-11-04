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وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن مصدر أميركي: حماس قدمت قائمة جزئية بأسماء المحتجزين وطالبت بهدنة 5 أيام مقابل إطلاق سراح المدنيين (سكاي نيوز)

Lebanon 24
04-11-2023 | 14:20
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