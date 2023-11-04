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وسائل إعلام إسرائيلية: تضرر 163 منزلاً في مدينة سديروت منذ بداية الحرب

Lebanon 24
04-11-2023 | 15:15
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